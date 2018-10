Ag. Giaccherini: "Da Sarri danno incredibile, come valanga in faccia"

Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, ex attaccante del Napoli e oggi in forza al ChievoVerona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Il danno che ci ha fatto Sarri è incredibile. Giaccherini era un giocatore che a livello internazionale era quotatissimo, lui l'ha fatto smettere di giocare. Per noi Sarri è stato come una valanga sulla faccia, Emanuele immeritatamente l'ha fatto uscire di scena. Ho la certezza che se Giaccherini fosse rimasto a Napoli con Ancelotti avrebbe giocato", le parole di Valcareggi riportate da Tuttonapoli.net.