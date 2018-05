Ag. Giaccherini: "Resta al Chievo. Tra una settimana la nuova firma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, parla al Corriere di Verona facendo chiarezza sul futuro del giocatore: "Emanuele rimane al Chievo Verona. Con la salvezza, c’è l’accordo sul riscatto obbligatorio e non solo. Dobbiamo solo apportare le necessarie modifiche al contratto. Ci troveremo nel giro di una settimana per formalizzare il tutto. È venuto al Chievo, perché il presidente Luca Campedelli e il ds Giancarlo Romairone l’hanno fortemente voluto. A Verona lui e la sua famiglia stanno benissimo. Il Chievo è un ambiente ideale. Lui è arrivato in punta dei piedi e vi si è calato con grande serietà. Ha trovato un bel gruppo che l’ha accolto bene. È stata una stagione bella e importante. Emanuele ha dato un contributo dal peso specifico notevole alla salvezza, com’è giusto che sia per un giocatore del suo livello. Ha messo a disposizione personalità ed esperienza. Diciamo che ha mantenuto le promesse. Il suo gol a Bologna è stato uno dei più belli di tutto il campionato".