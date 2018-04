Ag. Grassi: "SPAL, discorso mercato cambiato. In estate torna al Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Giuffredi, agente di Alberto Grassi (in forza alla SPAL quest'anno, ma di proprietà del Napoli), è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Grassi è di proprietà del Napoli e sicuramente sarà in ritiro. Il fatto che sia il primo anno in cui ha giocato con costanza in Serie A ha cambiato anche il discorso mercato, visto e considerato che si sta mettendo in luce e sta dimostrando di avere un grande potenziale. Arriverà sicuramente in ritiro in estate, poi si vedrà", le parole del procuratore in merito al centrocampista attualmente in prestito a Ferrara.