Ag. Grillitsch: "Orgogliosi che l'Inter lo segua. Interessa a tanti"

Thomas Bohm, agente che cura gli interessi di Florian Grillitsch, ha parlato ai microfoni di fcinternews a proposito dell'interesse del club nerazzurro per il suo assistito: "È un calciatore eccellente. Molto intelligente sul campo. Un playmaker che sa trattare la palla. E lo dimostrano le sue prestazioni attuali. Ha fatto bene al Werder Brema e ora all’Hoffenheim con Nagelsmann sta migliorando sempre di più, facendo vedere quello di cui è capace. In futuro diventerà un top player, di altissimo livello. Siamo ovviamente orgogliosi che un club come l’Inter lo possa seguire, anche se per me era chiaro che società importanti avrebbero iniziato a seguirlo, proprio per le sue capacità. Adesso vediamo cosa ci riserverà il futuro. Vari club italiani mi hanno chiamato per Grillitsch. Anzi a dire il vero lo hanno fatto più società europee, dalla Spagna all'Inghilterra".