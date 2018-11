Ag. Hamsik: "Ancelotti dice che sta disputando una grande stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando l'ottima prestazione offerta ieri dal suo assistito contro la Stella Rossa. "Gli mancava sicuramente il gol, ma questo non gli pesava. E' abituato ad andare in doppia cifra ogni stagione. Ieri Marek ha fatto una prestazione da gran giocatore, con numeri importanti. E' stato l'uomo che ha corso di più, gli sono riusciti il 94% dei passaggi, ha inventato un assist impossibile per Mertens. Sono giocate che lui riesce a fare. Lui è il Napoli. Ho avuto la fortuna di parlare con Ancelotti stamattina e mi ha detto che sta facendo una grandissima stagione. E' molto contento di quello che sta facendo Marek. Hamsik vuole vincere qualcosa di importante con il Napoli, ha sempre in testa questo obiettivo. E' un giocatore di alto livello e quindi ha i massimi obiettivi, a 31 anni ha raggiunto la maturità e s'è visto anche ieri. Sembrava un giocatore illuminato, se lo merita", ha detto.