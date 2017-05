Ag. Hamsik: "Felice a Napoli, vuole lo Scudetto e il record di Maradona"

A Radio Crc è intervenuto Martin Petras, uno degli agenti dell'entourage di Marek Hamsik. Queste le parole del procuratore del centrocampista del Napoli: "Non è successo nulla, lui neanche ci pensa alla mancanza del gol. Da tempo gioca con un problema al polpaccio, ma si sta gestendo bene con i medici e lo staff, altri non avrebbero giocato tutte le partite. Fino al 60' il Napoli ha sempre gol di vantaggio, quindi può uscire senza problemi. Se non raggiunge il record quest'anno lo farà l'anno prossimo, il record di Maradona non scappa. Tripletta? Si può fare tutto, ma lui mette sempre la squadra al primo posto. Non è importante raggiungerlo ora o tra tre mesi. Tanto lo sapete, è contento lì, l'obiettivo è vincere quel maledetto Scudetto e ci riproveranno l'anno prossimo. Non andrà via nessuno, arriveranno altri. La squadra sta facendo un gioco ammirato anche in Europa, è forte, se si mette dentro qualche altro elemento l'anno prossimo si può competere con tutti e poi può starci anche un anno con la Juve in difficoltà".

Contratto alla Totti? "Non lo so, non ne abbiamo mai parlato. Vuole giocare credo almeno fino a 34 anni, poi se gli viene voglia di giocare fino a 38. Ha rinnovato l'anno scorso, quindi il contratto è valido, poi si vedrà più avanti. Lui pensa a giocare, l'obiettivo è vincere questo Scudetto, ce l'ha nella testa. Scudetto o una coppa europea, vuole essere ricordato per il record di Diego, ma anche per il trofeo. L'obiettivo non è solo suo, ma di tutta la squadra, si sta già programmando. C'è stata una bella cena, l'ambiente è buono e si ripartirà con obiettivi importanti".