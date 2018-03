Ag. Hamsik: "Stasera sarà a Napoli, infortunio niente di grave"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle condizioni del capitano azzurro: "Marek sta bene, qualcuno ha voluto aumentare la notizia perché non sono state tradotte bene le sue parole. Anche sul palco dove ha ritirato il premio come migliore calciatore slovacco lo hanno preso in giro dicendo 'Ma come, sei in lotta per lo scudetto ed esci per una fitta?". Tornerà stasera a Napoli, domattina ha le visite di controllo. Mi ha detto di aver sentito una fitta, non dovrebbe essere niente di grave. Ieri sono stato con lui, ha camminato regolarmente ed anche lui crede e spera che non sia nulla di grave. Ci sono due settimane per recuperare per la gara con il Sassuolo. Genoa? Mi ha detto che un pochino la pressione si sente, ma in queste ultime gare conterà vincere anche giocando meno bene rispetto al solito".