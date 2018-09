© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’agente di Vitor Hugo, Luca Haghes, ha parlato così del suo assistito e sulla partita tra Napoli e Fiorentina ai microfoni di Radio Marte: “Vitor e compagni si stanno preparando al meglio per questa partita. Sanno che il Napoli è un avversario tosto ma sanno di potersela giocare con chiunque. Scomparsa Astori? Leader in tutto. Ha accolto bene Vitor e lo ha aiutato moltissimo a capire la cultura italiana e il calcio italiano. Esultanza col gesto militare? Lo ha voluto ringraziare dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A. Con quel gesto ha espresso tutta l’emozione che lui e i suoi compagni provavano in quel momento”.