Ag. Inglese: "Napoli? Forse sarebbe rimasto sapendo del 4-4-2"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Sopranzi, agente di Roberto Inglese, è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida tra Napoli e Parma. “Per Inglese è un bel momento e devo dire che lo merita, perché si sacrifica tanto per la squadra e quando fa gol la soddisfazione è doppia. Con il 4-4-2 Inglese sarebbe rimasto? Forse sapendo di un attacco a due avremmo fatto un’altra scelta, ma la volontà del calciatore era vivere un campionato da protagonista. Nazionale? La merita e, sinceramente, ci speriamo”, le parole del procuratore dell'attaccante di proprietà degli azzurri ma ora in forza ai crociati.