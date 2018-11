Ag. Inglese: "Non pensiamo al mercato. Il Parma deve salvarsi"

© foto di Federico Gaetano

Samuele Sopranzi, procuratore fra gli altri di Roberto Inglese, ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole: “Roberto secondo me è un giocatore molto importante e lavora molto per la squadra. I gol sono importanti, ma bisogna anche vedere il lavoro oscuro che fa. È un giocatore che sta migliorando di anno in anno e si vede. Il Chievo senza il ragazzo quest’anno sta soffrendo di più. Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a questo. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il club deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo campo, verso marzo-aprile penseremo alle altre cose. Inglese al Napoli cosa potrebbe dare? Onestamente il Napoli sta andando bene. Gli attaccanti fanno gol. Inglese fa comodo a tutte le squadre. Inglese può fare bene in qualsiasi squadra. Nei momenti brutti la butti dentro. Il Napoli si è comportato benissimo con il Napoli sia con il Mister che con Giuntoli. Non c’è stato niente di brutto è stato tutto molto bello. Con Milik che non brilla Inglese poteva far comodo? Certo. Ancelotti sta facendo qualcosa di straordinario, sta facendo giocare tutti e bene. La nostra volontà era quella di giocare 30 partita su 30. È stata una nostra volontà anche se segnare in Champions col Napoli sarebbe stato bello. Il nostro desiderio principale nel prossimo mercato? Adesso è prematuro, ma un giocatore come Roberto deve fare ogni anno una crescita. Non so se saremo pronti per Napoli, ma il nostro desiderio è sempre quello di fare di più".