Ag. Inglese: "Parma scelta giusta. A gennaio credo che resterà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, ha parlato a ParmaLive.com dopo il gol realizzato dall'attaccante contro il Milan: "Col Milan si trattava di una partita difficile ma, nonostante ciò, i crociati erano riusciti a passare in vantaggio col gol di Roberto. Peccato che poi gli episodi siano girati tutti a sfavore. Un punto sarebbe stato meritato perché la prestazione c'è stata. Questo Parma non molla mai".

Quattro gol fin qui in una squadra lodata soprattutto per la quadratura difensiva...

"Roberto, Gervinho e tutti gli altri esterni lottano e corrono dietro la linea della palla, si sacrificano tutti per un unico obiettivo. L'impostazione di gioco di mister D'Aversa è ben precisa e molto bella, la squadra ha cuore e anima. È vero che sarebbe più facile segnare in squadre più offensive ma le reti che vengono segnate con la maglia del Parma sono più pesanti che in altre posti. A testimoniarlo è la classifica più che ottima".

I tifosi crociati sperano che Inglese non saluti già a gennaio.

"Tanti club hanno manifestato il loro interesse ma Roberto ha iniziato la stagione a Parma e credo che tranquillamente la finirà in gialloblù a meno che non ci siano altre decisioni da parte dei ducali e del Napoli. I partenopei l'avrebbero tenuto più che volentieri in estate ma io e il ragazzo abbiamo scelto di giocarcela a Parma. La decisione fin qui si è rivelata giusta: siamo felici così, sta regalando grandi gioie con i compagni ai tifosi".

D'Aversa continua a parlare di salvezza, la classifica sussurra altro.

"La forza del Parma è che tutti seguono l'allenatore. Se D'Aversa dice che l'obiettivo dev'essere la salvezza, è giusto pensare solo a quella. Poi, magari, più avanti si vedrà".

Il mercato di gennaio potrebbe portare altri suoi assistiti in gialloblù?

"Al momento non parlo di mercato col Parma: è una squadra che sta facendo talmente bene da non aver bisogno di niente nell'immediato".