© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Johansson, giovane portiere classe '98 di proprietà del Malmoe attualmente in prestito al Trelleborg, è finito nel mirino della Roma. Dell'interesse giallorosso ha parlato l'agente dell'estremo difensore, Milan Simeunovic, ai taccuini di Pagineromaniste.com: "La Roma è interessata perché Marko è un bravo portiere ed è molto giovane. Credo che diventerà uno dei migliori, ha grandi prospettive: sarà uno dei primi cinque al mondo. Anche Monchi la pensa così, visto che anche lui è stato un portiere. Tutti i giocatori sarebbero felici di venire a Roma, è un grande club, perché no? Vedremo. È molto giovane, voglio che vada in un club dove possa giocare e non stare in panchina. La Roma è un grande club, ma ora ha iniziato questa stagione in Svezia, vedremo".