Ag. Jorginho: "Ha scelto l'Italia, convocazione frutto di 10 anni di lavoro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Marte per commentare il momento vissuto dal centrocampista del Napoli. “La convocazione dell’Italia è il frutto del lavoro di 10 anni. Jorginho è contentissimo e, dopo questa chiamata, ha scelto definitivamente l’azzurro. L’Italia è la patria calcistica dove si è affermato ed è giusto giocare in questa nazionale. Polemiche con Ventura? Assolutamente no. Era giusto che, in quel momento, il Ct facesse altre valutazioni. Adesso ha bisogno di altre soluzioni e Jorginho è un giocatore che può offrirgli alternative diverse. Credo che potrebbe giocare qualche minuto in questo playoff, ma la scelta spetta ovviamente al tecnico”, le parole dell'agente.