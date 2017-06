Ag. Jorginho: "Lazio? Noi e il Napoli non siamo in trattativa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso Radio Crc è intervenuto l'agente di Jorginho e Leandrinho, Joao Santos, che ha fatto il punto sui calciatori in forza al Napoli. "Interesse della Lazio per Jorginho? Ho letto qualcosa, ma chi ha fa la trattativa sicuro non è il Napoli e l'agente di Jorginho. Forse c'è un altro Jorginho che gioca a calcio, in Brasile ce ne sono tanti. Jorginho del Napoli non è in trattativa. Il Napoli vuole confermare tutti per arrivare all'obiettivo. Leandrinho? E' tranquillo, aspettiamo una chiamata per capire cosa fare, al momento attende per il ritiro. Il Napoli ci dirà se pensa di farlo giocare altrove o di lasciarlo in prima squadra", le parole del procuratore.