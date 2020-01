Ag. Kiyine: "Niente Lazio a gennaio. Resta alla Salernitana per crescere"

© foto di Carlo Giacomazza/Tuttosaleritana.com

L’avvocato Ruggiero Malagnini ha parlato del futuro del centrocampista Sofian Kiyine della Salernitana, ma di proprietà della Lazio, spegnendo le voci di mercato sul suo conto e confermando che resterà in granata fino a fine stagione: “Il suo percorso sta procedendo, si parla di poter andare alla Lazio in questa sessione di calciomercato senza dover attendere la fine della stagione ma, in accordo con il ragazzo, riteniamo opportuno rimanere a Salerno e tentare la scalata alla massima categoria con i campani. Questo per permettergli di concludere un certo tipo di esperienza sotto la guida di Ventura che è stato conquistato da Sofian al Chievo tanto da volerlo come primo rinforzo appena è arrivato alla guida della Salernitana. Per questa serie di motivi, proseguire in cadetteria è la scelta più saggia, prima di rientrare alla Lazio in estate e valutare il da farsi. - continua Malagnini a Pianetaserieb.com - Fabiani già conosce il nostro pensiero, non abbiamo alcun tipo di preoccupazione rispetto a questa fattispecie. La volontà è quella di rimanere a Salerno e credo che le cose andranno così, non c’è bisogno di alcun tipo di incontro”.