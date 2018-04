Ag. Koulibaly: "Salto di qualità con Sarri, ora conta vincere lo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

La rete di Kalidou Koulibaly ha risolto la gara di ieri sera tra Juventus e Napoli. L'agente del difensore partenopeo, Bruno Satin, ha così parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Questa grande squadra ha lavorato e ha fatto grande calcio dall’inizio, ora conta vincere lo Scudetto. Ovviamente Sarri ha aiutato a crescere Kalidou, ogni hanno ha migliorato e guadagnato esperienza. È cresciuto in maniera progressiva, quando è arrivato sotto la guida di Benitez è migliorato tanto ma da quando è arrivato Sarri ha fatto un salto di qualità. Non è solo questa cosa della forza fisica e questa fisicità che fa paura e spaventa tutti, è anche la responsabilità di far girare la palla da dietro, questo è difficile. Non tutti i centrali sono capaci di fare passaggi filtranti che sono pericolosi”.