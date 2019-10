Ag. Lasagna: "Inter? Sarebbe il coronamento di una carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha parlato a fcinternews del presunto interesse dell'Inter per l'attaccante in forza all'Udinese: "Non so da dove sia uscita e quale sia la fonte. Non ho notizie in merito al momento e faccio fatica a commentare, io non sento l’Inter da un po’. Se dovesse arrivare una chiamata, certamente farebbe piacere. Kevin fatto un percorso importante dalla Serie D alla Serie A, arrivando fino alla Nazionale in questi anni. Sarebbe il coronamento della carriera. Non si potrebbe sperare di meglio”.

Contrattualmente come è legato ai friulani?

“Lasagna ha un contratto fino al 2023 con l’Udinese. Vediamo quello che succede nelle prossime partite e poi si valuterà il tutto”.