Ag. Lautaro Martinez: "All'Inter a luglio. Gli piacerebbe la numero 10"

Carlos Yaqué, agente insieme a Rolando Zarate di Lautaro Martinez, ha parlato a FcInterNews: "Stiamo aspettando di poter viaggiare per far sostenere a Lautaro le visite mediche. C’è un accordo di massima, praticamente chiuso. Mancano alcuni dettagli. Dobbiamo solo prendere il volo e sistemare il tutto. Ma non abbiamo ancora una data certa. Visite prima del Mondiale? Sì, può essere. Di fatto stiamo solo aspettando la conferma. Le visite potrebbero essere tra una settimana o dieci giorni. Serve una telefonata di consenso per la nostra partenza. Corretto dire che l'Inter lo vuole da luglio ed il Racing proverà a trattenerlo? Ricostruzione corretta. La squadra argentina si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Libertadores e Lautaro è uno dei migliori giocatori di questa competizione. Ecco perché la società di Avellaneda ha provato a trovare una soluzione con l’Inter per tenere il giocatore anche nei prossimi mesi. Ma questo non è possibile. I nerazzurri hanno detto di no. La decisione è stata comunicata al Racing e quindi resta un'ipotesi difficile. Lautaro sarà nerazzurro dalla prossima estate, quindi? Al 99%. L’affare è più che sicuro. Non dico 100% proprio per quella chiamata che stiamo aspettando e che ci porterà in Italia a definire tutto. La maglia numero 10 libera? Il 10 gli starebbe bene, sarebbe perfetto. Lo ha vestito al Racing senza problemi. È un ragazzo con molta personalità e non gli peserebbe questa responsabilità. Sarebbe sì un bel numero, anche se questa scelta non dipende ancora da noi. La coppia Icardi-Martinez? Sarebbe molto importante. Un grande attacco. Si completerebbero molto bene. Cosa aspettarsi da Lautaro? Credo che come tutti i giocatori avrà bisogno del giusto tempo di adattamento. Per il cambio di lingua, Paese e tipo di calcio. Ma io, così come la dirigenza dell’Inter, sono convinto che professionalmente e sportivamente potrà fare molto bene. Altri particolari da aggiungere? Ribadisco: siamo in attesa di questa telefonata. Speriamo arrivi presto per concludere il tutto e passare al 100%. Noi intanto possiamo solo che ringraziare l’Inter. Ci ha trattato molto bene".