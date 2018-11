Ag. Lautaro: "Non lascia l'Inter. Rinnovo? Nessuno ci ha chiamato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martínez vuole prendersi l’Inter. L’attaccante argentino è convinto di poter far benissimo con la casacca nerazzurra e auspica un maggior minutaggio da parte di Luciano Spalletti. Di questo e altro FcInterNews.it ha parlato, in esclusiva, con Beto Yaque, l’agente del giocatore.

Ci sono possibilità che vada via in prestito? “Assolutamente no. Questa è una possibilità che ha manifestato la gente del Racing, ma è impossibile. Lautaro si trova in una società gigante come l’Inter e vuole restare. Anche se ora non sta giocando crediamo e speriamo avrà più continuità”.

È convinto al 100% di restare all’Inter? “Sì, chiaro. È felice con i nerazzurri. Non va via. Poi per me parliamo di un grande giocatore, non di una scommessa. I suoi compagni di squadra sono forti, ma lui ha già dimostrato di poter essere importante per la causa della Beneamata. Poi ripeto, è difficile vedere uno come lui, con le sue caratteristiche, in panchina. Ci riferiamo al titolare della Nazionale argentina. Io parlo molto con Lautaro, parliamo di un professionista preparato, che aspetta la sua occasione. Di mettere minuti su minuti”.

Si parla di contatti avviati per il rinnovo. “A dire il vero nessuno ci ha chiamato per affrontare tale tema. Ma l’Inter sa che da parte nostra c’è la massima predisposizione per farlo. Dovessero chiamarci, ci siederemo sicuramente per affrontare il discorso”.