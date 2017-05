Ag. Leandrinho: “E' felice a Napoli, speriamo che possa andare in ritiro”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso Radio Kiss Kiss, l'agente Joao Santos ha parlato del suo assistito Leandrinho. “Domani sarò a Castel Volturno, incontrerò Giuntoli anche, oltre a Jorginho e Leandrinho. Quest'ultimo è felice a Napoli, speriamo che vada a Dimaro in ritiro. Dopo quei 15 giorni valuteremo se restare o andare a giocare altrove. E' difficile ambientarsi a Napoli per un giovane, ma lui si sta trovando bene, anche perché Jorginho, Allan e altri gli danno un aiuto", le parole del procuratore in merito al giovane attaccante del Napoli.