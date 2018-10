Ag. Milinkovic-Savic: "Lazio, felici del rinnovo. Intesa col club è totale"

Piotr Stokowiec da Kielce è l'uomo che ha scoperto e lanciato Krzysztof Piatek. Tutto inizia con quattro sconfitte. Tutto parte da quattro gare dove l'allenatore ora alla guida del Lechia Gdansk prese in corsa lo Zaglebie Lubin. "Giocava con la seconda squadra, io arrivai quando la...

Sergej Milinkovic-Savic ha firmato con la Lazio fino al 2023. Il suo agente, Mateja Kezman , ha parlato del nuovo contratto del suo assistito: "Siamo molto contenti di questo rinnovo. Ci dà energia positiva. La società ha mostrato grande forza trattenendo un giocatore che volevano molti club d’Europa. Ora l’obiettivo deve essere arrivare in Champions League, ognuno deve essere concentrato al raggiungimento dell’obiettivo. Se c'è soddisfazione? Assolutamente sì, l’intesa con la Lazio è totale. Milinkovic a Roma sta benissimo”, ha detto il procuratore attraverso Gazzetta,it .

