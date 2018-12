Ag. Palacios: "L'Inter c'è, Zanetti mi ha chiamato. Ma il Real è avanti"

Fonte: fcinternews.it

"Ci hanno chiamato dall’Inter, dalla Roma, dal Wolfsburg… Sono molti i club sono interessati, ma quello che lo è di più è il Real Madrid". Intervistato ai microfoni di AS, Renato Corsi, uno dei rappresentanti di Exequie​​​​​l Palacios del River Plate, chiarisce le voci di mercato intorno al suo assistito: "A causa della sospensione di River-Boca, i due presidenti non sono stati ancora in grado di parlare. Il Real Madrid ha portato avanti i discorsi, sia con me che con il mio socio. I due club contavano di parlarne ancora dopo la finale, ma visto quello che è successo non ne hanno parlato. Si riaffronterà l'argomento nei prossimi giorni. Abbiamo avuto modo di parlare anche con il Barcellona, ma poi non si è fatto nulla. Anche Zanetti mi ha chiamato, ma col Real Madrid eravamo in fase avanzata e non si è fatto nulla anche in quel caso".