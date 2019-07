Ag. Pellegrini: "Lorenzo resterà alla Roma al 100%. Parliamo del rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampiero Pocetta, agente del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, ha parlato a Sky Sport sul futuro del suo assistito: "Lorenzo rimarrà alla Roma. Si è parlato tanto del futuro di Pellegrini: è estremamente lusingato di tutto questo interesse. Ma posso dirvi che resterà in giallorosso".

Cosa pensa delle parole di Totti?

"Una responsabilità in più per lui, da cui non vuole fuggire assolutamente".

La clausola?

"È una chiave per uscire da una stanza in cui non vuoi più stare. Stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se, così come per la clausola, non abbiamo urgenza nel definire certe cose. Mi sembra che la volontà di Lorenzo sia molto chiara: la Roma".