Ag. Perez: "Lazio idea che gli piace. Ma serve parlare con l'Arsenal"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi per l'attacco della Lazio è emerso il nome di Lucas Perez, attaccante spagnolo del Deportivo in prestito dall'Arsenal. Il suo agente Rodrigo Fernandez Lovelle ha parlato della possibilità a Lalaziosiamonoi.it: "La Lazio lo aveva chiesto lo scorso anno, poi non se ne fece nulla. A Lucas è sempre piaciuta sia la Lazio che la città di Roma. E poi lì gioca il suo grande amico, Luis Alberto. Ha ancora due anni di contratto con l’Arsenal, bisogna prima parlare con loro. Per quanto a Lucas piaccia l’idea della Lazio, è ancora presto per parlarne".