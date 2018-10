Ag.Politano: "A gennaio il Napoli fece di tutto. In estate più rapida l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Radio Marte, Davide Lippi, agente di Matteo Politano, è tornato sull'interesse del Napoli nei confronti del giocatore oggi all'Inter: "A gennaio il Napoli ha fatto di tutto e di più per prendere Politano ed io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo. Il Napoli era anche disposto a spendere una cifra importantissima per Politano, poi l'operazione non è andata in porto perché il Sassuolo aveva troppo bisogno di lui ed infatti è stato determinante per la salvezza. Anche a luglio il Napoli si è fatto sotto, ma l'Inter si è mossa prima".