Ag. Politano: "Napoli voleva investire su di lui, ora pensa al Sassuolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato una lunga intervista attraverso Tuttosport, tornando sul mancato passaggio in azzurro dell'ala del Sassuolo a gennaio.

Politano è stato davvero a pochi minuti dal Napoli? "Sì, è stato molto vicino, al fotofinish. Il Napoli ha voluto fortemente il ragazzo, era pronto a investire. Per Politano e per noi è stato un gennaio di emozioni forti".

E poi cosa è successo? "Niente, non si è concretizzata la trattativa e il giocatore è rimasto al Sassuolo. Matteo è un professionista serio e sta dando il massimo dell’impegno per la salvezza del Sassuolo. I contratti vanno rispettati. Poi per un calciatore come lui è normale, in futuro, pensare di alzare ulteriormente l’asticella e fare un altro salto di qualità. Ma ora ha in testa il Sassuolo. In estate poi si vedrà".