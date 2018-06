Ag. Rogerio: "Su di lui c'era il Liverpool, merita chance alla Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vent'anni compiuti lo scorso 13 gennaio, un'annata costellata da 14 presenze tra i professionisti nel Sassuolo. Si può ritenere senz'altro soddisfatto Rogério Oliveira da Silva, che al termine del prestito in neroverde rientrerà alla Juventus e proverà a giocarsi le proprie carte nel club bianconero. Per fare il punto sulla sua stagione e non solo, TuttoJuve ha contattato telefonicamente il suo procuratore, Vinicius Prates: "Rogério è andato bene, ha giocato dieci partite da titolare e sono molto contento di questo. In questo periodo è cresciuto tantissimo, infatti è riuscito a risultare anche tra i migliori in campo. Il Sassuolo lo ha accolto bene. Futuro? Per come stanno andando le cose, in Europa potrà essere un giocatore top nella sua posizione di campo. Su di lui in passato c'era anche il Liverpool. Il desiderio di Rogerio sarebbe, un giorno, quello di poter far parte della rosa della prima squadra bianconera. Merita un'opportunità. Stiamo parlando del suo futuro con il club, presto prenderemo una decisione a riguardo".