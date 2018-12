Ag. Rui: "Rinnovo? Non ora, magari in primavera avrà altre idee"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito Mario Rui, esterno del Napoli tra i migliori in campo due sere fa a Bergamo. Queste le parole del procuratore, riportate da Tuttonapoli.net: "Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che dice la gente. Noi badiamo ai fatti, quindi non c’era bisogno di sentirci per festeggiare la sua grande partita. Adesso diranno che nessuno ha mai detto male di Mario Rui, e alla prossima partita meno buona torneranno a criticarlo. Io posso capire i tifosi, ma i giornalisti no, adesso molti stanno cambiando bandiera dimostrando tutta la loro incompetenza. Rinnovo? Non ne abbiamo mai parlato, non è il momento, vedremo in primavera. Vedremo se il ragazzo avrà la volontà di volerne parlare, magari avrà altre idee per la testa e si prenderà un’altra strada".