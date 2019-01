Ag. Schiattarella: "Offerta del Frosinone. Decide la SPAL"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il procuratore di Pasquale Schiattarella, Augusto Carpeggiani, ha parlato a lospallino.com in merito al futuro del suo assistito, nel mirino del Frosinone in questo mercato di gennaio: "Pasquale è combattuto perché è legato alla piazza, al mister e si è sempre trovato bene a Ferrara. Questo interessamento del Frosinone è stato un fulmine a ciel sereno un po' per tutti. Il ragazzo non ha assolutamente chiesto la cessione. La proposta che mi è arrivata, e che io ho comunicato a lui e alla società, verrà valutata nei prossimi giorni anche in base ai programmi della SPAL, che dovrà decidere se trattenerlo oppure lasciarlo andare via. So per certo che Pasquale viene considerato un elemento importante all'interno della SPAL e lo dimostra il fatto di aver sempre giocato. Anche lui dovrà fare le sue valutazioni, perché a 31 anni è giusto che certe proposte vadano prese in considerazione. Ma credo che prima di tutto si aspetti un segnale dalla società".