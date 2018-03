Ag. Sepe: "Vuole giocare, se Napoli non la pensa così giusto cambiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Crc, l'agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Ci fa piacere la stima di Sarri, Sepe è migliorato tanto in questi due anni. Rispettiamo le esigenze del Napoli, ma lo stesso dovrà esserci anche con le nostre e lui vuole giocare con continuità. Da titolare? Sepe è pronto a fare anche il titolare a Napoli. Io parlo col senno del prima, non con quello del poi. E' giusto che facciano le loro valutazioni, ma se il Napoli non la pensa come noi è giusto che il ragazzo vada altrove per dimostrare il suo valore. La stima di Sarri ci fa piacere, così come il desiderio di trattenerlo, ma il ragazzo deve fare la scelta migliore", ha detto il procuratore del portiere di proprietà del Napoli.