Ag. Tagliafico apre all'Inter: "È un grande club, oggi la richiesta dell'Ajax è più bassa"

Futuro in Italia per Nicolas Tagliafico? Il terzino argentino dell’Ajax piace da tempo all’Inter, e del suo destino ha il suo agente, Ricardo Schlieper, ai microfoni di FcInterNews.it: “Molte squadre sono state sotto al calciatore, però il virus ha alterato il funzionamento normale del mercato. È successo lo stesso a svariati atleti. Inter? Noi seguiamo con interesse i principali campionati europei. E quello italiano ne fa chiaramente parte".

Adesso ci sono possibilità che rinnovi con l'Ajax?

"Attualizzeremo il contratto in termini economici e lo allungheremo per una ulteriore stagione".

Lei ha già parlato con i dirigenti dell'Inter? O meglio, cosa può rivelare dell'interesse dei club italiani?

"Guardi, come ho già detto molte volte, tali temi in Italia sono trattati da Giovanni Branchini. È così da più di 25 anni".

Qualora però dovesse arrivare una buona offerta a gennaio, ci sono possibilità che Tagliafico lasci l'Ajax?

"Sì, certo".

In questo momento 20-25 milioni sono una cifra alta per qualsiasi club. Qualora arrivasse un'offerta seria, per un progetto importante, voi potreste chiedere all'Ajax uno sconto sul cartellino del giocatore?

"Non entro nel merito delle cifre, ma non sarebbe questa la richiesta".

Ma l'Inter, sempre a livello teorico, resta una destinazione apprezzata?

"Si, assolutamente. È un gran club dove hanno giocato, e militano tutt'ora con ottimi risultati, calciatori dell'Argentina".