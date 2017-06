Ag. Telles: "Oggi è tra i migliori terzini in Europa, pronto per vestire l'azzurro"

Intervistato in esclusiva da FcInterNewws, Fernando Otto, agente di Alex Telles, ha parlato del futuro del proprio assistito. Un futuro che, colpi di scena permettendo, dovrebbe essere ancora al Porto.

Uno dei passaggi più significativi riguarda però la possibilità di vestire l'azzurro della Nazionale. Un'eventualità che sicuramente troverebbe il gradimento del classe '92 ex Inter: "La speranza è di vestire la maglia del Brasile​, ma non posso escludere anche quella italiana. Attenzione: sottolineo che questa è un'opinione personale, non parlo per conto di Alex. Lo affermo io come agente, non è il suo pensiero. Il ragazzo ha il passaporto italiano e ha disputato un'annata fantastica. La possibilità dell'azzurro non si è ancora presentata, ma in caso contrario accetterebbe con molto entusiasmo. Parla benissimo la lingua italiana e i parenti sono italiani: anche Alex lo è".

Non manca, ovviamente, una considerazione sulla stagione passata in maglia nerazzurra: "Parliamo di uno dei 5-6 migliori club a livello mondiale: la possibilità di aver vestito la maglia nerazzurra ha rappresentato per lui la realizzazione di un grande sogno. È stata un'esperienza meravigliosa, nonostante il calo generale nella seconda parte di stagione. Ma la prima è stata eccezionale. Tutti sognano di vestire la maglia dell'Inter, Alex ce l'ha fatta".

Sul suo futuro: "Vedremo cosa accadrà, ma penso proprio rimarrà al Porto. Nel calcio di oggi, questo è vero, nulla può essere dato per scontato, ma non credo che le cose possano cambiare nella prossima stagione. Come detto, Alex è felice a Oporto".