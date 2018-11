Ag. Todibo: "Juve in vantaggio? Non è vero, ci sono Bayern e Schalke"

Bruno Satin, agente di Jean-Clair Todibo e Kévin Malcuit, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sull'interesse di Juventus e Napoli nei riguardi del difensore in forza al Tolosa. “Juve più avanti? Non è vero nulla, è tra il Bayern Monaco e lo Schalke, non è solo una sfida tra club italiani. Però vogliamo un po’ di calma, tutto questo non aiuta il ragazzo. Ha delle doti importanti, è più una questione mentale, tecnicamente e fisicamente ha delle doti top”, ha detto.