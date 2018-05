Ag. Tonali: "Mai sentita l'Inter, il Brescia intende confermarlo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Roberto La Florio, agente del bresciano Sandro Tonali, ha parlato così a FcInterNews.it della possibilità per il ragazzo di vestire la maglia nerazzurra: “Io, ad oggi, non ho avuto contatti diretti, né con l’Inter, né con altre squadre italiane. Forse queste squadre hanno monitorato Tonali nel corso di questa stagione. Ma questo credo sia normale, per quello che il ragazzo ha fatto vedere fino ad ora. Da quello che so io il Brescia vuole confermare il giocatore anche in vista della prossima stagione. Se ci dovessero essere offerte importanti, starà al club decidere".