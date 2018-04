Ag. Veretout: "Firenze speciale per lui. In futuro vuole la Champions"

© foto di Federico De Luca

Fabrice Picot, agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, ha parlato a Firenzeviola.it dopo la tripletta di ieri del francese: "Direi che una tripletta di un centrocampista dalle caratteristiche di Jordan è... piuttosto inusuale! (ride, ndr) Ha giocato una grandissima partita, e sarebbe stata tale anche se non avesse segnato perché ha combattuto lungo tutto il campo. Fin qui non aveva mai segnato così tanto in un campionato".

E ogni giorno che passa sembra inserirsi sempre meglio...

"Sì, si trova davvero a suo agio nel campionato italiano. Io poi sono venuto spesso a Firenze, ci passo almeno una volta al mese, e percepisco pure io a mia volta la grande passione e l'entusiasmo che trasmette la gente del posto. Per lui Firenze è un posto speciale".

In futuro possiamo immaginarcelo ancora a lungo con la maglia viola?

"Difficile prevedere ora quanto potrebbe accadere. Due cose sono certe, e sono le ambizioni di un ragazzo che vuole giocare la Champions League e unirsi alla Nazionale del suo paese (la Francia, ndr). Non so se vorrà rimanere e se lo farà a lungo ma ha 25 anni e la possibilità di migliorare ancora il suo grandissimo potenziale. Tutto per il momento sta andando per il meglio".

Ma come commenterebbe le voci di mercato che lo riguardano? In particolare si mormora del Lione...

"E sono solo rumors. In questo periodo si susseguono voci ed indiscrezioni ed è ovvio che se sei un grande giocatore finirai con l'attirare i grandi club. Ma noi sappiamo bene cosa vogliamo: Jordan, poi, è un ragazzo davvero intelligente".