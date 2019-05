Agnelli: "Essere la Juve significa vedere il futuro prima degli altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano alcune dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli durante il J1897 Day, evento dedicato ai tifosi bianconeri. Ecco le parole del numero uno del club campione d'Italia riportate dal sito ufficiale della società: "Partire il 1° luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore. Il tratto distintivo del nostro club è sempre stato la capacità di innovare, di vedere il futuro prima degli altri. Da un lato, in qualità di Presidente dell'Eca, sono concentrato, insieme agli altri soggetti interessati, a ridisegnare il calcio del futuro. La Juventus d'altro canto deve avere la capacità di guardare avanti, consolidando al tempo stesso il proprio parco immobiliare e realtà come l'Under 23 e le Juventus Women, capaci queste ultime di vincere il secondo scudetto consecutivo nei loro due primi anni di vita. Si vive nell'oggi insomma, ma proiettati nel domani e dopodomani".