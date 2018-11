Agnelli: "Juventus mai coinvolta nel progetto Superlega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli, in qualità di presidente ECA, intervistato dalla BBC ha negato la nascita della Superlega: "Posso confermare che non abbiamo mai visto, né discusso, né siamo implicati nella creazione di questo documento . Siamo completamente impegnati con la UEFA per far progredire il gioco del calcio".

Sulla terza competizione europea: "Sarà nostro dovere salvaguardare la grande tradizione del calcio europeo ma dall'altra parte penso che dobbiamo salvaguardare i mercati. Dobbiamo pensare a paesi come la Polonia, la Turchia, la Russia. Ciò che posso assicurare è che il nuovo prodotto che nascerà coinvolgerà tutta l'Europa".

Sulla riduzione delle partite domestiche: "Per bilanciare il calcio europeo e avere un calcio più internazionale è necessario che si vada di pari passo con la riduzione di partite domestiche. La cosa più importante è armonizzare il campionato: oggi in Inghilterra vi sono due coppe nazionali e un club arriva a giocare 53 partite nazionali. In Germania con due squadre in meno in campionato e una coppa nazionale in meno arrivi a 43. Una differenza di 10 partite può essere logica? C'è un sistema di anomalie che va indirizzato".