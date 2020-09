Agnelli presenta il conto della crisi: "Club a rischio, spazzati via i ricavi"

vedi letture

Andrea Agnelli presenta il conto alla crisi e lo ha fatto in una lunga conferenza stampa di presentazione dell'assemblea generale dell'Eca, l'associazione dei club europei da lui presieduta. La Stampa ricorda l'allarme lanciato dal numero uno di Juventus. "Club a rischio, spazzati via i ricavi. Il virus ci fa perdere 4 miliardi". Un conto amaro, quello della crisi, che porterà il mercato a ridursi del 30%. 575 i milioni di euro che l'Uefa non incasserà dalle tv dopo queste Champions ed Europa League, 1,5 i miliardi di Euro che l'Eca calcola come mancati ricavi dei club per il 2019/2020 e per il 90% questo ricadrà sui club.