Problema dell'ultimo minuto in casa Ajax: ten Hag sarà costretto a fare a meno di David Neres, che non andrà neanche in panchina. Al suo posto, titolare Kasper Dolberg, con Tadic che a questo punto giocherà sulla trequarti. In panchina va Lassina Traoré.

