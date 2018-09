Ajax, Ziyech svela: "Avevo un accordo con la Roma"

Hakim Ziyech, esterno dell'Ajax, in un'intervista al sito ufficiale del club olandese ha rivelato un retroscena di mercato: "Avevo un accordo con la Roma, ma mancava quello tra i due club. E' un peccato, mi sarebbe piaciuto andare lì, ma non è stato possibile. La Roma non era l'unico club in cui potevo andare, tante squadre si erano interesse a me, ma le altre non erano l'ideale per me. Non prendo in considerazione un trasferimento a gennaio, resterò all'Ajax".