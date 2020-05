Al-Khelaifi elogia CR7 per il mercato? Il Portoghese vuole rispettare il contratto con la Juve

Gli elogi arrivati da Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG, nei confronto di Cristiano Ronaldo sono apparsi a molti un primo tentativo di seduzioni nei confronti della stella della Juventus.

Il portoghese, rientrato in campo alla Continassa giusto poche ore fa, però ha un contratto fino al 2022 con i bianconeri e un ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione. Non propriamente una brutta situazione per l’ex Real Madrid che ad oggi sembra orientato a rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo accordo.

L’unica chance per il PSG, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere legata solo ad un cambio di idee di CR7, sedotto da un ruolo di leader nel club francese e, magari, da ambasciatore per il mondiale 2022 che si volgerà in Qatar del quale Al-Khelaifi è uno degli organizzatori.