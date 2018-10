Al Tardini primo tempo senza reti. Patric spreca per la Lazio

© foto di Federico Gaetano

Termina zero a zero il primo tempo di Parma-Lazio, sfida nel nono turno in corso di svolgimento al Tardini. Gara divertente ma con pochi tiri in porta, con Inzaghi che ha preferito rilanciare Luis Alberto dal primo minuto in luogo di Correa, squalificato e quindi costretto a riposare nella trasferta di Europa League a Marsiglia di giovedì prossimo.

OCCASIONE PATRIC - La manovra biancoceleste si sviluppa sfruttando gli inserimenti delle mezzali, mentre fatica Luis Alberto, ben chiuso in ogni sua iniziativa da Stulac. Sin da subito ottimi ritmi e pallino del gioco di proprietà esclusiva degli ospiti, pericolosi però solo coi tiri da fuori: Immobile impegna Sepe, Lulic calcia alto. Il Parma invece sfrutta, come sempre, le ripartenze: sulla migliore Inglese si fa 30 metri palla al piede e conclude malissimo col mancino, negando l'assist vincente a Di Gaudio, solo davanti a Strakosha intento a chiedere inutilmente palla. Alla mezz'ora Stulac ci prova dai 30 metri, direttamente su calcio piazzato: il portiere ospite controlla la traiettoria, che termina a lato. Dopo mezz'ora di nulla, la Lazio torna a farsi pericolosa in chiusura di tempo, con un azzeccatissimo inserimento di Patric, poco freddo però davanti a Sepe: il portiere respinge e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.