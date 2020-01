Al Torino basta Berenguer: 1-0 sul Bologna al 45'. Granata vicini al bis

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un gol di Alex Berenguer, il quinto per lo spagnolo in questo campionato, per consentire al Torino di chiudere in vantaggio il primo tempo sul Bologna. 1-0 all'intervallo, a segno il numero 21 granata, scelto da Mazzarri per supportare Belotti in compagnia di Verdi. Il gol, arrivato all'undicesimo di gioco, porta anche la firma proprio del Gallo: azione di sfondamento del centravanti sul centrodestra, scarico al centro per Berenguer. Per l'iberico è un rigore in movimento, spiazzato Skorupski che non può molto.

Più Toro che Bologna. È la fotografia di un primo tempo fatto di tanti errori e tanta fisicità, come sempre quando in campo vanno le squadre di Mazzarri e di Mihajlovic. Ai punti, l'1-0 sta quasi stretto ai padroni di casa, vicini al raddoppio prima al quarto d'ora con Belotti che si gira bene ma il cui tiro viene deviato in angolo da Danilo e poi con Verdi, che nel finale si accende e su azione personale trova soltanto il palo alla destra di Skorupski a dirgli di no. Nel mezzo, una quasi papera del'estremo difensore felsineo, risolta da Bani che libera l'area dopo l'uscita a vuoto del portiere polacco. Squilli di Bologna? Qui e lì, soprattuto con Orsolini. Per ora non basta.