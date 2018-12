Al Toro basta Nkoulou. Granata avanti 1-0 sull'Empoli al 45esimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino che prova a fare la partita, l'Empoli che tiene botta e prova a far male in ripartenza. La sfida delle 18 fra granata e azzurri ha messo in campo tanta corsa e un buon agonismo, ma pure diversi errori individuali. Ma alla fine dei primi 45 minuti il Torino è in vantaggio grazie alla rete, allo scadere, di Nicolas Nkoulou.

Parte forte il Toro, che nei primi 5 minuti trova subito due conclusioni con Zaza e Belotti, coppia d'attacco supportata questa sera dal sinistro tagliente di Iago Falque. Dopo 10 minuti di controllo granata, prova ad uscire l'Empoli con i duetti sulla destra di Di Lorenzo e Krunic e gli strappi centrali di Traore. Proprio il classe 2000, a cavallo del 20esimo, si è reso protagonista con due tiri da fuori terminati alti sulla traversa di Ichazo. Proprio il portiere uruguayano, titolare per i fastidi fisici di Sirigu, fa gelare il sangue a Mazzarri intorno alla mezz'ora per un problema muscolare, poi rientrato grazie all'intervento dei sanitari.

Dopo un colpo di testa inoffensivo di Zaza, al 28esimo ecco la palla gol più nitida dell'intera frazione: Iago Falque recupera palla a centrocampo, avanza indisturbato e premia il movimento a tagliare da destra a sinistra di Belotti. Il Gallo conclude di sinistro e colpisce il palo alla destra di Provedel. L'Empoli pare accussare il colpo, ma il Toro non sfrutta l'arretramento del baricentro azzurro. Almeno fino al 44esimo, quando Nicolas Nkoulou è bravissimo ad anticipare tutti di testa e spedire in porta un perfetto calcio d'angolo di Baselli.