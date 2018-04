Albiol: "Scudetto? Lottiamo contro il nord, Napoli impazzirebbe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato nel corso de El Partidazo sulla radio spagnola COPE. Questa la traduzione integrale del suo intervento, riportata da Tuttonapoli.net: “Il problema è che se vinciamo lo scudetto non potremo uscire di casa per un mese, ieri siamo stati un’ora e mezza col bus bloccati in aeroporto dai tifosi in festa, era folle, bellissimo. La gente è entusiasta, in caso di scudetto impazzirebbe.

Il calendario è relativo, ogni gara può riservare sorprese, ma è vero che loro dovranno incontrare Inter e Roma in trasferta, due match difficili. Sono quattro finali sia per noi che per loro, siamo vicini, a un punto, e dovremo provarci fino alla fine.

La Juve è abituata alle vittorie, vince lo scudetto da sei anni senza quasi rivali, era da tanto tempo che non si trovava un avversario così vicino nelle ultime quattro giornate e questo era il nostro obiettivo. Siamo riusciti ad arrivare in fondo ancora in piena corsa, ora ce la giochiamo.

I bianconeri hanno tantissimi tifosi, ma qui a Napoli non lottiamo solo contro di loro, ma praticamente contro tutto il Nord. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo, Napoli ama i suoi calciatori e vederci lì in cima, pensando che non accadeva da 30 anni e qui c’era Maradona… Per noi è più dura, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora. Diego a Napoli? È stato qui per conoscere il suo nuovo nipotino. Suo figlio vive qui, è un bravissimo ragazzo e ogni tanto viene a seguire i nostri allenamenti. Gli somiglia tantissimo.

Se ho visto i video dei tifosi in rete? No, dopo quello che ho vissuto ieri notte andava bene così. Nel bus ci siamo divertiti con loro, eravamo lì bloccati e ci siamo uniti alla loro festa.

Erano tanti anni che non si vinceva a Torino, c’è una grande rivalità ed averli battuti e, contestualmente, esserci rimessi in corsa per lo scudetto è stato un colpo fortissimo. Speriamo di festeggiare lo scudetto tra un mese.

Reina darà spettacolo in caso di scudetto come fece con la Nazionale? Sicuramente, si inventerà qualcosa in italiano come per le celebrazioni di Mondiali ed Europei. Conoscendolo, si starà preparando già qualcosa.

Pepe ha cinque figli, io quattro, una volta abbiamo viaggiato insieme in aereo e ne occupammo praticamente la metà. La gente voleva scappare nelle ultime file, disturbavamo tutti.

I miei figli sono nati tutti in Spagna, anche se i due piccolini sono praticamente di qui, hanno sempre vissuto qui. Champions? Il Bayern è una squadra molto forte, ma il Real Madrid è favorito e spero riesca a vincerla ancora”.