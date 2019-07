Alderweireld: "Roma? Nel calcio è tutto veloce, ma io penso agli Spurs"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dopo la vittoria contro la Juventus nel match di International Champions Cup, il difensore del Tottenham Toby Alderweireld ha stoppato, almeno per il momento, le indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma: "Le cose nel calcio succedono in fretta, ma io sono concentrato sugli Spurs e sto lavorando per affrontare al meglio la prossima stagione". Lo riporta ST Sports Desk.