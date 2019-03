Alessio: "Juventus, a me e Conte è mancato un trofeo europeo"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex vice allenatore bianconero Angelo Alessio: “La Nazionale? Mancini sta facendo un ottimo lavoro, ci sono tanti giocatori interessanti che stanno crescendo, quindi i presupposti sono ottimi”.

Cosa è cambiato nella Juventus dal 2014 a oggi? “La Juventus ha fatto una crescita esponenziale in tutti i campi, le vittorie hanno contribuito ad avere un riconoscimento europeo e internazionale e questo ha fatto sì che la società passasse da un bilancio appena positivo a uno molto elevato. Per questo sono arrivati ottimi giocatori e soprattutto si è continuato a vincere, che è nel DNA di questa squadra”.

Vi immaginavate una Juventus che avrebbe continuato a vincere così tanto? “La squadra era ottima, poi sono stati aggiunti altri giocatori. Arrivavamo già da tre scudetti consecutivi, poi il lavoro è proseguito ottimamente. I risultati sono stati mantenuti e migliorati, è chiaro che la società ha fatto una crescita incredibile, investendo e continuando a vincere”.

Cosa è mancato alla Juventus di Conte per avere una dimensione europea? “È mancata una vittoria europea, non abbiamo sfruttato un’occasione con la finale che sarebbe stata poi a Torino e questo è rimasto un lato negativo. Poi siamo usciti col Galatasaray in modo assurdo, purtroppo un trofeo europeo è mancato a noi e sta mancando anche a questa Juventus di Allegri. Sono state giocate due finali, comunque perse, ma mi auguro che questo sia l’anno giusto”.

Quali sono le principali differenze col calcio inglese? “Sicuramente la Premier in questo momento è il primo campionato al mondo, ha introiti televisivi che sono il doppio dell’Italia. Il calcio inglese è cresciuto tantissimo con l’avvento di tanti allenatori europei, anche italiani. Ora gli allenatori inglesi allenano in Championship, in Serie B”.

Quando torni in panchina? “Come sapete non seguirò Antonio nella sua prossima avventura. Vorrei trovare una mia strada e riprendere quel percorso professionale iniziato qualche anno fa. La Serie B? Sicuramente ascolterei quello che mi verrà proposto”.