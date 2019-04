Alex Sandro risponde a Milenkovic: 1-1 a Torino, pari Juve col brasiliano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un difensore risponde al gol di un difensore. È Alex Sandro a pareggiare in quel di Torino: 1-1 tra Juventus e Fiorentina, coi bianconeri che in questo momento sarebbero campioni d'Italia per l'ottava volta consecutiva. La rete arriva su calcio d'angolo: cross di Pjanic, il brasiliano anticipa tutti (soprattutto Hancko) sul primo palo e di testa batte Lafont.