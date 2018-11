Alex Sandro: "Un giorno vorrei la Premier. Ma ora sono felice alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa con la nazionale brasiliana, il terzino della Juventus Alex Sandro ha parlato anche del suo futuro: "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League. In questo momento, però, sono molto felice nel mio club e nel campionato in cui sto giocando. In questo momento il mio desiderio è continuare così e sono felice".