Alisson, conferma europea in attesa del Mondiale delle stelle

Fonte: dall'inviato allo stadio Olimpico di Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con un paio di paratone di puro istinto e con la personalità e sicurezza che ha trasmesso a tutta la difesa, Alisson si è dimostrato ancora una volta una certezza dal punto di vista europeo e il miglior esordiente in assoluto dei grandi campionati, senza distinzione di ruolo. Un portiere di caratura mondiale, che non a caso ha attirato le attenzioni delle big inglesi e spagnole: d'altronde, quante squadre di Premier e Liga possono vantare un portiere all'altezza di Alisson, del livello che il brasiliano ha dimostrato con costanza in questa stagione? Non molte, si contano davvero sulle dita di una mano, e il cammino europeo certifica la nascita di una stella che ora è chiamata a brillare ancora, nella notte più luminosa, dove riuscirà a catturare l'attenzione è più difficile che mai. A giugno inizierà un Mondiale fondamentale per il Brasile, chiamato ad un pronto riscatto dopo la storica figuraccia casalinga e il numero uno sarà certamente uno dei punti di forza della rinnovata squadra di Tite.